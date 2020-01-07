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ZMO’dan "Zehirsiz Sofralar İçin Biyolojik Mücadele Uygulamaları" konulu seminer

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Ziraat Mühendisleri Odası, Cuma günü saat 10.00’da “Zehirsiz sofralar için biyolojik mücadele” konulu seminer düzenliyor.
ZMO’dan "Zehirsiz Sofralar İçin Biyolojik Mücadele Uygulamaları" konulu seminer

Odadan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yer alacak seminerde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan “Zehirsiz Sofralar İçin Biyolojik Mücadele Uygulamaları" konulu sunum yapacak.

Seminer, tarım öğretimin başlangıcının 174’üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenleniyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan’ın, tarım ilaçlarının alternatifi olan biyolojik mücadele kullanılan böceklerin, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bunların üretici düzeyinde kullanımının yaygınlaşması üzerinde çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

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