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‘Zombi hapı’ denilen uyuşturucunun Kıbrıs’a geldiği iddia edildi

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‘Zombi hapı’ denilen uyuşturucunun Kıbrıs’a geldiği iddia edildi
MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, ‘zombi hapı’ olarak bilinen ‘Flakka’ isimli uyuşturucu maddenin KKTC’ye de geldiğini iddia etti.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Büsküvütçü, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında yeni çıkan ve insanları adeta bir zombiye çeviren ‘Flakka’ isimli sentetik uyuşturucunun Kıbrıs’a da geldiği şeklinde duyumlar aldıklarını ifade etti.

Vatandaşı uyaran Büsküvütçü herkesin etrafına dikkat ederek ülke gençliğini korumasını, üstüne düşen görevini yapmasını söyledi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak ‘Flakka’ isimli uyuşturucuyu ülkeye sokan satıcılara karşı en sert şekilde mücadele ve müdahale edeceklerini kaydeden Büsküvütçü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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İSTANBUL’DA İLK KEZ ELE GEÇTİ

‘Flakka’ adlı uyuşturucu madde, geçtiğimiz gün Uluslararası Posta İşleme Merkezi’ne gelen bir postayla İstanbul’da ilk kez ele geçti.

Narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde, İspanya’dan gönderilmiş ve alıcısı İstanbul’da Ü.K. olan posta gönderisinde ‘Ocean Burst’ yazılı 50 adet küçük paket olduğu görüldü.

Paketlerin içindeki beyaz renkli toz maddenin analizinde ‘Flakka’ isimli sentetik uyuşturucuda kullanılan bir kimyasal olan ‘Alpha-PVP hydrochloride’ belirlendi.

ÖLÜMCÜL TEHLİKE

Rusya menşeili olan sentetik uyuşturucunun ilk olarak ABD’de ortaya çıktığını söyleyen yetkililer, toz ve hap şeklinde kullanılan uyuşturucuyla ilgili uyarıda bulundu. Uyuşturucu kullananların görüntüsünün korku yarattığı ve ölümcül etkisi olduğunu belirten yetkililer, “Maddeyi kullananlar, tanımadıkları kişilere saldırıyor, üstlerini başlarını parçalıyor. Halüsinasyona yol açan madde, kalp krizine neden oluyor” dedi. ABD’de bu uyuşturucuyu kullanan bir kişinin arkadaşının yüzünü yediği de medyada yer aldı.

 

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