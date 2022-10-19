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Zombi mantarlar kanser tedavisinde umut olacak

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Bilim insanları, kanser tedavisi için kullanılan kordisepin bileşiğini hızlı ve kolay üreten 'zombi mantarlarla' ilgili yeni bir keşfe imza attı. Bu sayede mantarların kanser tedavisinde kullanılması hedefleniyor.
Zombi mantarlar kanser tedavisinde umut olacak

Kanser tedavisi için umut veren haberlere bir yenisi daha eklendi. Mısır ve Güney Koreli bilim insanları, ilk kez bir laboratuvarda kanser tedavisinde kullanabilecek mantar geliştirdi.

Önceki araştırmalar, vücutlarındaki böcekleri ve filizleri öldüren ve zombi mantar olarak literatüre geçem cordyceps mantarının kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini göstermişti.

Ancak mantarın vahşi doğada nadir görülmesi ve laboratuvarda yetiştirilmesindeki zorluklar nedeniyle, hastalar üzerinde test edilmemişti.

DAHA ETKİLİ VE EKONOMİK

Şimdi, Kore ve Mısır’dan bilim insanları, kontrollü bir ortamda farklı böcek türlerini kullanarak zor mantarların nasıl yetiştirileceğini buldu. Araştırma ekibi, mantarları laboratuvarda vahşi doğada yetiştiği gibi yetiştirerek, kanser tedavisi için kullanılan kordisepin bileşiğini daha etkili ve ekonomik bir şekilde üretebileceklerini umuyor.

Cordyceps mantarı, böcekleri enfekte etme ve öldürme konusunda başarılı olmasıyla biliniyor. Böceğin vücuduna bulaşıp büyüyerek, kas hücrelerine nüfuz ederek ‘zombi’ karıncalar yaratmasıyla biliniyor.

BİRÇOK KANSER TÜRÜNDE ETKİLİ

Mantarlar, bazıları kanserle mücadele özelliklerine sahip 600 farklı tür içeriyor.

Kordisepsin apoptozu veya yumurtalık kanseri, prostat kanseri, kolorektal kanser, lösemi ve mesane kanseri dahil olmak üzere kanser hücrelerinin ölümünü hızlandırdığı daha önce yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştı. Ayıca, kanser hücrelerinin üreme özelliklerini yavaşlattığı da biliniyor.

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