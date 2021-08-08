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Zoom 86 milyon dolar ceza ödeyecek

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Zoom 86 milyon dolar ceza ödeyecek
Zoom 86 milyon dolar ceza ödeyecek

Kullanıcı bilgilerini sosyal medya kuruluşları ile paylaşmakla ve video görüşmelerinin güvenliğini sağlayamamakla suçlanan video konferans sunucusu Zoom, hakkında açılan davada 86 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Salgın ile birlikte konferans online toplantı platformlarına ilgi arttı. Bu alanda öne çıkan Zoom, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Şirket ücretli üyeliklerden kısa sürede 1 milyar dolar kazandı ancak mahremiyetin ihlali kapsamında hakkında dava açıldı.

Mart 2020’de California’da Zoom aleyhine açılan davada, şirketin kullanıcı bilgilerini Facebook, Google ve Linkedin ile paylaştığı iddia edildi.

Ayrıca şirketin video konferansları izleyebildiği savunuldu. Zoom güvenlikle ilgili kullanıcılara yanlış bilgi vermekle de suçlandı.

86 milyon dolar ödeyecek

Mahremiyetin ihlali iddiaları kullanıcı kaybetme ihtimali ortaya çıkınca Zoom, 86 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Zoom konuya ilişkin bir de açıklama yaptı. "Kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği Zoom için en büyük önceliktir ve kullanıcıların bize duyduğu güveni ciddiye alıyoruz. Platformumuzda yaptığımız geliştirmelerden gurur duyuyor ve gizlilikle güvenliği ön planda tutarak yapacağımız yeniliklere devam etmeyi heyecanla bekliyoruz." denildi.

Dava kapsamında yer alan üyeler, üyelik türüne göre üyelik ücretinin yüzde 15'ini ya da 25 dolara kadar olan ödemeyi geri alacak.

Zoom'un hukuk masrafları için de 21 milyon dolar ödemesi isteniyor.

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