Zoom Ajans Başkanı Banu Tekin Işıltan DAÜ'nün konuğu oldu...

Beymen, Boyner, YKM, Çaykur, Didi, Vakko, Memorial Hastaneleri gibi kurumlara hizmet veren "Zoom İletişim Ajansı" Başkanı ve Kurucusu Banu Tekin Işıltan, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) konuğu oldu.

DAÜ İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen söyleşi, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlendi. Öğrencilerin yanı sıra araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin de katıldığı etkinlikte Işıltan, sektöre dair bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşiye dünyaca ünlü ressam Picasso'dan örnek vererek başlayan Işıltan, Picasso'nun eserlerinde dert edindiği yalın anlatımın iletişim alanında da önemli olduğunu, işin özüne inebilmenin fark yarattığını ifade etti.

Medya Karmaşıklığa Evriliyor

Yalın anlatımın önemine değinmesine karşın, günümüzde dijitalleşmeyle birlikte medyada kullanılan çoklu ortam olanakları ile hızla biriken enformasyonun içerisinden doğrunun cımbızla alınmasında yaşanan zorluklara değinen Işıltan, medya planlamasının bu alanda oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Dijitalleşmeyle gelen karmaşık iletişim ağının içerisinde medya planlamasının hedefine de değinen Işıltan, "Medya planlama; doğru zamanda, doğru yerde, doğru kitleye, doğru fiyatla mesajınızı ulaştırabilmektir" dedi.



Medya Planlama ve Satın Alma Ajansları Reklamın Çıkış Kapısıdır

Reklam ajanslarıyla medya ajanslarının yaptıkları işlerin farklılık gösterdiğini de ifade eden Işıltan, medya planlama ve satın alma ajanslarının amacının; reklam verenlerin verileri ve beklentileri ışığında belirlenen hedef kitleye ulaşma yolları ile bunun bütçesini belirlemek olduğunu dile getirdi. Bu aşamada medya planlama ve satın alma ajanslarının reklamın çıkış kapısı olduğunu ifade eden Işıltan, "Hedef kitleye uygun medya alanlarının seçimleri çok önemlidir. Buna ek olarak, daha önce hiç uygulanmamış ya da kullanılmamış bir büyük fikir yaratmak da, diğer ajanslardan farklı bir şekilde öne çıkmanın anahtarıdır." şeklinde konuştu.

Medya Planlaması Yaşayan Bir Süreçtir

Medya ajanslarının, belirlenen yol haritasınca reklamları ilgili medya mecralarında yayınlamaya başlamasının ardından izlenme oranlarının takibini de yapıtığına dikkat çeken Işıltan, "Medya planlaması yaşayan bir süreçtir.

Bu süreçte günlük takip edilen veriler ışığında anlık müdaheler yapılabilir." dedi. Son olarak, kampanya bittikten sonra hedef kitleye ulaşma oranlarının geniş kapsamlı raporunun hazırlanmasının önemine değinen Işıltan, bu aşamanın iş verenlerin gözünde medya ajanslarının değerlendirilişlerinin kıstas noktası olduğunu da belirtti. Organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.