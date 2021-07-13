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Zoom, Gerçek Zamanlı Çeviri İçin Kites'i Satın Alıyor

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Zoom, gerçek zamanlı Makine Çevirisi (MÇ) sistemlerinde dünyanın önde gelen girişimlerinden olan Kites GmbH’yi satın almak için anlaşma imzaladı.
Zoom, Gerçek Zamanlı Çeviri İçin Kites'i Satın Alıyor

Zoom, gerçek zamanlı Makine Çevirisi (MÇ) sistemlerinde dünyanın önde gelen girişimlerinden olan Kites GmbH’yi satın almak için anlaşma imzaladı.

Zoom, gerçek zamanlı Makine Çevirisi (MÇ) sistemlerinde dünyanın önde gelen girişimlerinden olan Kites GmbH’yi (Karlsruhe Bilgi Teknolojisi Çözümleri) satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu. İki şirket arasında yapılan satış sözleşmesinin şartları ise açıklanmadı.

2015 yılında kurulan Kites’ın kurucu ortakları Dr. Alex Waibel ve Dr. Sebastian Stüker, aynı zamanda Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Kites’ın 12 bilim insanından oluşan ekibi, Zoom kullanıcıları için çok dilli çeviri desteği sağlayarak Zoom'un mühendislik ekibinin toplantı üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için makine çevirisi alanında kendisini geliştirmesine yardımcı olacak.

Dr. Stüker ve Kites ekibinin geri kalanı, Zoom’un bu alanda yatırım yapacağı Almanya’nın Karlsruhe kentinde kalacak. Zoom, gelecekte Almanya’da bir Ar-Ge merkezi açmayı da planlıyor. Dr. Waibel ise Araştırma Görevlisi olarak Zoom ekibine Makine Çevirisi alanında araştırma ve geliştirme konusunda tavsiyelerde bulunacak bir rol üstlenecek.

"Zoom’a tam olarak entegre olacaklarından eminiz"

Konuya ilişkin bilgi veren Zoom Ürün ve Mühendislik Başkanı Velchamy Sankarlingam, “Kullanıcılarımızın toplantı üretkenliğini artırarak onları daha fazla memnun etmenin yeni yollarını sürekli arıyoruz. Makine Çevirisi çözümleri ise, bu anlamda dünya genelindeki Zoom müşterileri için platformumuzu geliştirmede kilit rol oynayacak. Dil, coğrafi konum veya diğer engeller ne olursa olsun, iş birliğini sorunsuz hale getirmek için uyumlu görevlerimizle Kites’ın yenilikçi ekibinin Zoom’a tam olarak entegre olacağından eminiz.” diye konuştu.

Dr. Waibel ve Dr. Stüker ise, “Kites, dil bariyerlerini aşmak ve yabancı diller arası sorunsuz etkileşimi günlük yaşamın normali haline getirme amacıyla ortaya çıktı. Diğer yandan Kites ekibi olarak, Zoom’a dünyanın dört bir yanındaki insanları kolayca birbirine bağlama yeteneğinden dolayı uzun süredir hayranız. Zoom’un, Kites’ın hedeflerini ilerletmeye yardımcı olacak en iyi iş ortağını olduğunu düşünüyoruz. Zoom’un inovasyon motoru altında sırada ne olacağını görmekten heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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