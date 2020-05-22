Zoom görüşmesi sırasında oğlu babasını öldürdü, şahit olan katılımcılar yakalattı

Dwight Powers 32 yaşındaki oğlu Thomas Scully-Powers’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra pencereden kaçıp giden Thomas Scully-Powers, görüntülü konuşmaya katılanların polisi araması üzerine bir saat içinde yakalandı.
Saldırının nedeni henüz ortaya çıkmazken, polis hafif yaralı olan Thomas Scully-Powers’ın hastaneden taburcu olduktan sonra vereceği ifadeyle daha ayrıntılı bilgi sağlanacağını açıkladı.
Polis, Zoom katılımcılarının adamın düştüğünü görerek aramasıyla olaydan haberdar olunduğunu belirtirken, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.
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