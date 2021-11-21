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Zoom Üzerinden Verdiği Derste Mastürbasyon Yaptığı Gerekçesiyle Kovulan Profesör Üniversiteye Dava Açtı

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ABD’deki Fordham Üniversitesi’nde görevliyken, Zoom üzerinden verdiği ders sırasında ‘mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle’ işten kovulan profesör dava açtı.
Zoom Üzerinden Verdiği Derste Mastürbasyon Yaptığı Gerekçesiyle Kovulan Profesör Üniversiteye Dava Açtı

ABD basınında yer alan haberlere göre New York’taki üniversitede sosyal hizmetler bölümünde ders veren Howard Robinson’ı (68), 10 Eylül 2020’de öğrencisi Andrea Morin cep telefonuyla görüntüledi. Morin’in çektiği görüntülerde, ‘mastürbasyon yaptığı’ düşünülen Robinson işinden oldu.

Bronx Yüksek Mahkemesi’ne 16 Eylül 2021’de dava dilekçesini sunan Robinson, ‘erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) yaşadığı ve testosteron seviyesi düşük olduğu için mastürbasyon yapmasının mümkün olmadığını’ savundu. Bunu üniversitenin kendisi hakkında soruşturma açan disiplin kuruluna da söylediğini anlattı.

Öğrencisi Morin de beş gün sonra, 21 Eylül 2021’de üniversiteye dava açarak Robinson’un yerine getirilen profesörün ‘kendisine misilleme yaptığını’ ve haksız yere düşük not verdiğini, dersten kaldığını ve bu nedenle bursunu kaybettiğini mezun olmasının geciktiğini iddia etti.

Morin, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, belden yukarısını gördüğü Robinson’ı 1,5 dakika süreyle dikkatle izlediğini, ‘bu sırada profesörün titrediğini, nefes alıp verişinin değiştiğini ve sesler çıkardığını, sonunda da memnuniyet ifade eden bir şekilde haykırdığını’ anlattı. Bunun, diğer öğrencilerin oluşturulan diğer odalarda (breakout room) çalışma yaparken olduğunun da altını çizdi.

Profesörü cep telefonuyla görüntülediğini belirten Morin, aynı gün okul yönetimini durumdan haberdar ettiği bilgisini paylaştı. Dekana videoyu içeren bir e-posta yolladığını belirten Morin, 12 Eylül 2020’de Robinson’ın önce “Nasılsın” diye sorduğunu sonra da “Seni düşünüyorum” dediği mesajlar aldığını da dava dilekçesine ekledi.

Prostat ve başka sağlık sorunları olduğunu anlatan Robinson ise ‘tuvalete gidemediği için oturduğu yerde titrediğini’ anlattı. Kendisinin ve öğrencisinin dava açtığı basına yansıyınca üniversite yönetiminin kendisini etraflıca savunma şansı bile vermeden kovduğunu, yargısız infaz yapıldığını bu nedenle hakkını mahkemede aramaya karar verdiğini söyledi.

İki dava dilekçesinde de üniversite yönetiminin, ‘bir profesörün öğrencileri önünde mastürbasyon yapmasının uygunsuz olmasının yanı sıra öğrencilere cinsel taciz olarak sayılabileceği ve yönetmelikteki disiplin kurallarına aykırı olduğunu’ gerekçe göstererek Robinson’ı kovduğu vurgulandı.

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