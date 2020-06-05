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Zoom yatırımcıların servetine servet kattı

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Video konferans devi Zoom Video Communications yüzde 484 yükselişle ilk yatırımcılarına servet kazandırdı.
Zoom yatırımcıların servetine servet kattı

Finans ve iş dünyasının en büyük isimlerinden bazıları Zoom Video Communications Inc. üzerinden bir servet kazandı. Bu yatırımcılar arasında Hong Kong'dan Li Ka-shing, Tiger Global Management'tan Chase Coleman ve tabii ki serveti 10.7 milyar dolara yükselen kurucu Eric Yuan bulunuyor.

Daha az bilinen Tayvanlı yatırımcı Samuel Chen ise video konferans devine yaklaşık on yıl önce yatırım yapmaya başlamıştı. Chen'in, Zoom'un ilk fonlama turlarında yer alan Digital Mobil Venture Ltd. şirketi Mart sonundaki son kamu açıklamasına göre 1.6 milyar dolarlık hisseyi kontrol ediyor. İlk çeyrek gelirinde yüzde 170 artış açıklayan Zoom'un hisseleri geçen yılki halka arzından bu yana üç katını aştı.

Chen aynı zamanda Tayvanlı devre üreticisi Sonix Technology Co.'nun da yönetim kurulu üyesi ve ayrıca, Digital Mobile California merkezli navigasyon yazılımı üreticisi Telenav Inc.'in en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

Chen fazla dikkat çekmemeye çalışıyor ancak Sonix'in sözcüsü Shumin Huang, şirketin günlük faaliyetlere karışmadığını söyledi. Zoom yatırımı ile ilgili olarak ise Chen'i kendini şanslı gördüğünü aktardı.

Chen'in yatırım şirketi Mart ayı itibarıyla halihazırda Zoom hisselerinin bir kısmını satmış durumda. Şirketin açıklamasına göre bu satılan kısımda Nisan 2019 halka arzındaki 22 milyon dolarlık ve ek 13 milyon dolarlık paylar bulunuyor. Bu, 2.1 milyar dolarlık bir talih kuşunun başına konmuş olabileceğini işaret ediyor.

Ancak Bloomberg tarafında takip edilen analistler hisse senedi beklentileri konusunda ayrışıyor. On analist "al" tavsiyesi verirken, 13 analist "tut", 5 analist "sat" tavsiyesi verdi.

Zoom'un giderek artan popülerliği beraberinde güvenlik endişelerini getirerek şirketin kullanıcılarına yönelik güvenlik önlemlerini artırmasına neden olmuştu. Ayrıca insanların pandemiden sonra kitleler halinde ofislere dönmeleriyle birlikte hizmeti kullanmayı bırakmaları riski de bulunuyor.

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