Zoom'dan yeni üyelik adımı

Corona virüs salgını döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom bir süredir üzerinde çalıştığı donanım üyeliği hizmetini kullanıma sundu.
Zoom, şirketlerin video konferans olanaklarının tamamından faydalanabilmesi için 'Hizmet Olarak Zoom Donanımı'nı (HaaS) duyurdu.
Zoom HaaS programı, Zoom Rooms ve Zoom Phone yazılımını kullanan müşterilerin sabit bir aylık ücret karşılığında şirketten ilgili donanımı edinmelerini sağlıyor.
DTEN, Neat, Poly, Yealink gibi üçüncü parti donanım üreticileriyle birlikte çalışan Zoom, Zoom Phone için 5.99 ila 60 dolar arasında değişen fiyat seçenekleri sunuyor.
Zoom'un resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Zoom Rooms donanım planlarının fiyatları ise ayda 75 dolar ile 200 dolar arasında değişiyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.