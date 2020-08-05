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Zorla adam kaçırma, darp ve hırsızlık

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Lefkoşa Ercan anayolunda 3 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişiyi araçla zorla kaçırarak üzerindeki 750 Euro parayı aldılar.
Zorla adam kaçırma, darp ve hırsızlık

Lefkoşa Ercan anayolunda 3 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişiyi araçla zorla kaçırarak üzerindeki 750 Euro parayı aldılar.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 3 Ağuıstos saat 01.30’da  İskele - Ercan anayolunun Yeniceköy kavşağında, C.A.H.(E-39), S.U. R.(E-35) ve A.A.’nın (E-27) aralarında alacak verecek meselesi bulunan Muhammad Akram’ın vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra rızası olmadan alıkoyup kullanımlarında bulunan araca zorla bindirdikten sonra, tasarrufunda bulunan 750 Euro parayı alarak soygun suçu işlediler.

Söz konusu 3 şahıs tutuklandı.

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