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Zorla evlendirilmek istenen kadın nikah salonundan polis baskınıyla kurtarıldı

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Zorla evlendirilmek istenen kadın nikah salonundan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kadın nikah salonundan polis baskınıyla kurtarıldı

Adana’da zorla evlendirildiğini ileri süren genç kadın, nikah töreninden polisi arayarak yardım istedi. Polis töreni basıp genç kadını kurtarırken, annesini polis merkezine götürdü.

Adana'da 22 yaşındaki Ceylan Beyazkaya annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğü’ne getirildi.

Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonu’ndayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kadını salondan dışarı çıkartıp dinledi.

Genç kadının yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

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