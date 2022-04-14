  • BIST 2.483,95
  • Altın 929.705
  • Dolar 14.6258
  • Euro 15.8503
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Zorla fuhuş yaptırdı

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Zorla fuhuş yaptırdı

 Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Morrison Iguodala’nın Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.03.2020-13.04.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı Morrison Iguodala (E-33) ve ismini Rebeka olarak bildiği sevgilisi ile Lefkoşa’da sakin J.E.’nin(K-22-Öğrenci-Nijerya) Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak akabinde Fuhuşa Teşvik ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı siyahi erkek şahısla para karşılığı Fahişelik Yaptırmak suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, Morrison Iguodala’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet labtopun tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, hale hazırda ismi bilinen fakat soy ismi bilinmeyen 1 bayan ve henüz isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahıs aranmakta olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, meselenin yeni başlamış olup geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yoğun bakımda 'eylem' kararı08 Nisan 2022 Cuma 14:53
  • Tatar: Erenköy'ü Hiçbir Zaman Unutmamak Tarihini Yeni Nesillere İyi Anlatmak Gerek06 Nisan 2022 Çarşamba 15:59
  • Otelde Kundaklama05 Nisan 2022 Salı 14:34
  • Lefkoşa'da Korkutan Kaza04 Nisan 2022 Pazartesi 19:21
  • Lefkoşa'da Kaza03 Nisan 2022 Pazar 11:42
  • Önce Soydu Sonra Soyulup Darp Edildi03 Nisan 2022 Pazar 11:18
  • Park halindeki araçta yangın çıktı03 Nisan 2022 Pazar 10:24
  • Elektrik Telleri Seyir Halindeki Aracın Üstüne Düştü02 Nisan 2022 Cumartesi 16:40
  • Başkan Harmancı, muhtarlarla belediyeler reformunu görüştü02 Nisan 2022 Cumartesi 13:46
  • Tuzla'da Korkutan Kaza01 Nisan 2022 Cuma 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti