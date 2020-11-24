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Zorla gölete götürdükleri Dede’yi döverek öldürmüşlerdi...davada sona gelindi

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Zorla gölete götürdükleri Dede’yi döverek öldürmüşlerdi...davada sona gelindi
Zorla gölete götürdükleri Dede’yi döverek öldürmüşlerdi...davada sona gelindi

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Kennedy Taombabwa Dede cinayeti davasında sona gelind Cinayet davasının sanıklarından biri olan Zekeriya Kurucu dün tanık kürsüsüne çıkarak savunma yaptı. Sanık Zekeriya Kurucu, olay gecesi Onur Körkurt’un kendisini arayarak, “Arabam bozuk, senin arabayı al dışarı çıkalı dediğini, gezmeye çıkacaklarını düşündüğünü, uygun kıyafet giyerek dışarı çıktığını ve herhangi bir olayın yaşanacağından haberi olmadığını iddia etti. “Benim olayda tek hatam çok korkmak oldu” diyerek savunmasın sürdüren Kurucu, kendisinden 8 yaş büyük, iri yarı biri olan Nidai Şanlı’nın siyahi şahsa elektroşokla zarar verdiğini ve çok korktuğunu ifade ederek, “Polis geliyor diye bağırarak olayın son bulmasını sağlayan kişi de benim” şeklinde konuştu. Son sanığın dinlenmesiyle sıra savunma ve iddia makamlarının, mahkemeye yapacağ hitaplara geldi. Yapılacak olan hitapların ardından son sözü Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti söyleyece Davanın geçmişi Gazimağusa’da 30 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kennedy Taombabwa Dede Çanakkale göletinde ölü olarak bulunmuştu. Dede’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, Nidai Şanlı, Onur Körkurt, Ozan Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu tutuklanmıştı. Sanıkların zorla gölete götürdükleri Dede’yi döverek öldürdükleri belirtilmişti.

K:Diyalog G.

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