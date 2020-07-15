Zorla İnsan Kaçırma, Kasti Hasar ve Ciddi Darp   

14.07.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Alsancak’ta M.D.(E-43) ile E.T.D.(E-21) aralarında sorun bulunan L.B.’yi, Girne-Lapta istikametine doğru seyreden bir minibüs’te yolcu olarak bulunduğu sırada, kullanımlarında bulunan araçla minibüsün önünü tıkadıktan sonra adı edileni zorla minibüsten indirip ciddi şekilde darp ettikten sonra, rızası dışında kullanımlarındaki araca zorla bindirerek kaçırmışlardır.
Levent BAŞKURT aracın yavaşlamasından faydalanarak araçtan atlayarak polise sığınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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