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Zorla insan kaçırma, soygun, darp... İşlemedikleri suç kalmadı

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Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan kaçırma, soygun, araç içinden sirkat,ciddi darp ve darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.H.N ve A.S.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Zorla insan kaçırma, soygun, darp... İşlemedikleri suç kalmadı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nevzat Gün olayla ilgili bulguları aktardı.

Gün, 11 Ocak 2024 tarihinde 23:00 06:50 saatleri arasında Lefkoşa Göçmenköy’de  zanlıların ve kimliği meçhul 2 erkek şahısın, Lefkoşa'da sakin C.S.O’nun rızası hilafına konu ikametgahtan çıkmasına izin vermeyerek zorla insan kaçırma suçunu işledikleri sırada tasarrufundaki Iphone marka 8 plus model pembe renk cep telefonu N.H.N tarafından alınarak akabinde,A.S.B tarafından hennessey marka içki şişesi ile müşteki C.S.O’nun anlının sol kısmına vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis akabinde aranmakta olan diğer şahıslar tarafından müştekinin tahtadan mamul süpürge sapı ile sırtına vurmak sureti ile darp ederek konu cep telefonunu adı edilenin elinden alıp, konu telefonun içinde bulunan UBA isimli banka uygulamasından 120 bin TL nakit parayı kendi hesaplarına göndererek soygun suçunu işledikleri yönünde aleyhlerinde şikâyet olduğunu söyledi.

Polis zanlıların daha sonra konu ikametgahın önünde kilitsiz vaziyette park halinde bulunan müştekiye ait SN 277 plakalı Mercedes marka aracın evraklarını ön yolcu koltuğu önünde bulunan torpido gözünden almak sureti ile araç içinden sirkat suçunu da işlediklerini aktardı.  

Polis memuru Nevzat Gün yapılan şikayet üzerine 12 Ocak 2024 tarihinde Göçmenköy adresinde mahkeme emri gereği yapılan aramada N.H.N'nin tespit edildiğini ve huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bahse konu kırık süpürge sapı, hennessey marka içki şişesi, müştekiye ait araç evrağı ile yine müştekiye ait Iphone 8 plus marka cep telefonu bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğu ayrıca aranmakta olan şahıslarında bulunduğunu göz önüne alarak ilk etapta soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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