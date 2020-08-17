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Zorla İnsan Kaçırma suçundan aranırken uyuşturucudan yakalandı

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Zorla İnsan Kaçırma suçundan aranırken uyuşturucudan yakalandı
Zorla İnsan Kaçırma suçundan aranırken uyuşturucudan yakalandı

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminat duruşmasında narkotik ve adli şubede görevli iki polis şahadet verdi.

(Kamalı Haber)

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, 5 Ağustos saat 15.00 sıralarında Esentepe’de Turkuaz Sitesi yakınlarında şüpheli görülen zanlı Abdullah Wahabi’nin üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada şortunun cebinde 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini aktardı. Polis, daha sonra zanlı Wahabi ile Muhan Al Lubbab’ın birlikte kaldıkları evde arama yaptıklarını; 53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulduklarını söyledi. Zanlı Lubbab’ın da tutuklandığını kaydeden polis, evde uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 250 TL, 320 euro ve 200 dolar bulduklarını açıkladı. 

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat istedi.

Narkotiğin ardından Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz şahadet verdi. Yavuz, Muhan Al Lubbab’ın Nisan ayı 2020 tarihinde Doğanköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp"suçlarından aranırken, geçtiğimiz gün narkotik tarafından yakalandığını belirtti.

Yavuz, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat istedi.

Aktarılan şahadetleri değerlendiren mahkeme her iki zanlıyı 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderdi.

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