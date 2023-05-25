Zorla İnsan Kaçırma ve Darp

24.05.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Çatalköy’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu V.H.(E-38) ve S.D.(E-33), E.B.(E-35)’ye şiddet tehdidinde bulunduktan sonra, kullanımlarındaki araca zorla koyup başka bir yere götürerek, E.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmişlerdir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.D.(E-30) ve M.H.(E-53) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.