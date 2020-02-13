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Zorlu Maç UKÜ’nün..! (29-26)

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2019-2020 Sezonu Hentbol Büyük Kadınlar Liginde bu akşam oynanan önemli karşılaşmada gülen taraf UKÜ oldu.
Zorlu Maç UKÜ’nün..! (29-26)

2019-2020 Sezonu Hentbol Büyük Kadınlar Liginde bu akşam oynanan önemli karşılaşmada gülen taraf UKÜ oldu.

YER: UKÜ Arena

HAKEMLER: Mehmet Ünalmış, Erdal Şamil

UKÜ: Betül, Ayşe, Gülem, Sevilay, Neslihan, Pınar, Deniz, Lamija, Sinem, Sonuç, Petek, Nazlı, Aysel, Aleyna, Ülkü, Sultan

ESENTEPE: Fadwa, Naciye, Denitsa, Sinem, Sevgi, Esra, Meriem, Latife, Çağla, Sirine, Jawaher

DEVRE: 14-13 (UKÜ)

MAÇ SONUCU: 29-26 (UKÜ)

2019-2020 Sezonu Hentbol Büyük Kadınlar Ligi’nde bu akşam UKÜ ile Esentepe takımları karşı karşıya geldiler. UKÜ Arena’da oynanan karşılaşmayı 29-26 kazandı.

Maça iyi başlayan UKÜ oyunun henüz başında dört farklı üstünlüğü yakalasa da Esentepe oyunda dengeyi kurarak skoru eşitledi. İlk devrenin tamamlanmasına saniyeler kala gelen gol UKÜ’nün devre arasına 14-13 önde girmesini sağladı.

Maçın ikinci yarısında da ilk yarıda olduğu gibi büyük çekişme vardı. Aradaki tek gollü fark oyunun son bölümlerine kadar devam etti. Maçın son dakikalarına girildiğinde Esentepe’den kaleci Çağla’nın kırmızı kart görmesiyle oyunda elektriklenme oldu. Esentepe’den Sevgi, Naciye ve Sirine’nin de 2 dakika cezası almasıyla Esentepe sahada 1 kaleci ve 2 oyuncu ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu avantajı iyi değerlendiren UKÜ peş peşe bulduğu gollerle karşılaşmayı 29-26 kazandı ve ligdeki liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada UKÜ takımından Aysel attığı 10 gol ile gecenin en golcü oyuncusu oldu.

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