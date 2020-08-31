Zorlu Tekstil’den İngiltere’ye 5 milyon adet Antibakteriyel maske ihracatı Yapıldı.

Döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere yatırımını sürdüren Zorlu Tekstil, dünyaca ünlü Marks & Spencer ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında İngiltere’ye 5 Milyon adet antibakteriyelyıkanabilir yüz maskesi ihraç ediyor.

Türkiye’nin tekstilde en büyük gruplarından ve ihracatçılarından biri olan Zorlu Tekstil,uzun yıllardır yatırım yaptığı akıllı tekstil alanındaki bilgi ve tecrübesiyle seçkin dünya perakende devlerinin inovatif iş ortağı olmaya ve ihracatta yeni nesil ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Zorlu Grubu’nunAkıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda, döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun süredir yatırım yapan Zorlu Tekstil, sürdürülebilir üretim yaklaşımı kapsamında;İngiltere’nin dünyaca ünlü markası Marks &Spencer için 5 Milyon adetantibakteriyel veyıkanabilir özellikli maske üretimi gerçekleştirdi.

Yüzde 100 pamuk olan ve antibakteriyelözelliğiyle hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı renk ve desenlerde üretilen maskeler İngiltere pazarına sunulacak.

STePsertifikasıyla sürdürülebilirliğini belgelendirdi

Sürdürülebilirlik odaklı üretimi ve hayata geçirdiği ürünleri ile Zorlu Tekstil, hammadde, proses yönetimi ve ürün tabanlı birçok yenilikçi çözümle dünyadaki sayılı şirketlerden biri olmaya devam ediyor. Standart 100 byOeko-Tex belgesine sahip olan, bir süre önce ise STePbyOeko-Tex, "SustainableTextileProduction" (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasıyla sürdürülebilir bir tekstil üreticisi olduğunu belgelendiren Zorluteks ve Hometeksfabrikaları, bu belgelerle kullanılan ‘Made in Green’ etiketiyle üretim yapabildiğini tescillemişti. Sahip olduğu belgeler ile Zorlu Tekstil, dün olduğu gibi bugün de Marks&Spencer gibi sürdürülebilirlik odaklı birçok şirketle olan işbirliklerini büyütmeye devam edecek.