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Zorlu Töre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Zorlu Töre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, doğru, tarafsız ve ilkeli bir anlayışla, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai mevhumu gözetmeksizin görev bilinci ve sorumluluğu ile hizmet veren tüm gazetecilerin gününü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Töre, “Halkımızın doğru haber alması,  bilgilendirilmesi, ülkemizde ve dünyada yaşanılan gelişmelerden haberdar olunması hususunda oldukça önemli bir görev icra eden basın mensuplarımız,  görevlerini ifa noktasında hiç şüphesiz büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar” dedi.

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