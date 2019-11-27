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Zorlu Töre: "AB,ABD,BM Aman ha Mustafa gitmesin diyor"

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Meclis Başkan Yardımcı UBP lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre Berlin zirvesi ile ilgili açıklama yaptı.
Zorlu Töre: "AB,ABD,BM Aman ha Mustafa gitmesin diyor"

Meclis Başkan Yardımcı UBP lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre Berlin zirvesi ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Berlin’de 25 Kasımda yapılan üçlü zirvede eski mutabakatlara ve Guteres çerçevesine atıfta bulunmanın ötesinde hiçbir sonuç oluşmamıştır. Kıbrıs meselesinde çözüm arayışlarına devam edileceği mesajı verilmeye çalışılmıştır.

Elli yıldır duyduğumuz tezler tekrardan masaya konmuş ve teyit edilmiştir. Dondurucu fikirler tazeymiş gibi aktarılmaya çalışılmıştır. Sn. Mustafa Akıncı’ya seçim ortamında propaganda malzemesi oluşturulmasının anahatları oluşturulmuştur. AB’nin Rum kesiminin, ABD’nin ve şimdi de BM Genel Sekreterinin aman ha Mustafa gitmesin düşüncesiyle bir zirve yapılması olduğu aşikardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmayan politikacılara Berlin Zirvesi şeker-lokum gibi gelmiştir. Sonuçta hiçbir yenilik olmamış, eski nakaratların tekrarı olmuştur. Milli devletimize sahip çıkarak yalanlarla zaman kaybına uğramayalım. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

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