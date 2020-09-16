  • BIST 1.114
  • Altın 473,006
  • Dolar 7,4684
  • Euro 8,8710
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

Zorlu Töre, Adnan Menderes Ve Fatin Rüştü Zorlu'yu Andı

» »
Zorlu Töre, Adnan Menderes Ve Fatin Rüştü Zorlu'yu Andı
Zorlu Töre, Adnan Menderes Ve Fatin Rüştü Zorlu'yu Andı

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassı adada kurulan mahkeme tarafından idama mahkûm edilip yaşamlarına son verilen Başbakan Adnan Menderesi, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Adalet Bakanı Hasan Polatkan’ı minnet ve şükranla anıyoruz.

Özellikle Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs Meselesiyle ilgili yaptığı siyasi ve diplomatik çalışmalar sayesinde ENOSİS önlenmiş ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurularak Kıbrıslı Türkler Cumhuriyetinin ortağı olmuştu. Ayrıca Türkiye etkin bir fiili garantörlük elde etmiştir. Bu garantörlük sayesinde Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerine yaptıkları soykırım ve katliamlar başarıya ulaşamamıştır.

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayının adada bulunması ve Türkiye’nin Askeri ve diplomatik müdahaleleri sayesinde Kıbrıs adası Girit olmamıştır, ENOSIS gerçekleşememiştir.  Bugün bugünlere gelebilmişsek Başbakan Adnan Menderesin ve Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun sağladığı Garanti ve İttifak anlaşmasının rolünü hatırlatmak istiyoruz. Bu büyük devlet adamlarını idam edilişlerinin 59.yıl dönümünde Kıbrıs Türkleri olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kundaklama Soruşturmasında, Olayla Bağlantılı 1 Kişi Daha Tutuklandı16 Eylül 2020 Çarşamba 10:12
  • KTÖS, Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine Devam Ediyor16 Eylül 2020 Çarşamba 10:07
  • Cumhuriyet Meclisi Yarın Olağanüstü Toplanıyor16 Eylül 2020 Çarşamba 10:00
  • Polis Ve Belediyelerin Covid-19 Denetimleri Sürüyor16 Eylül 2020 Çarşamba 09:59
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 16 Eylül 2020 Çarşamba16 Eylül 2020 Çarşamba 09:09
  • Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2020 Çarşamba16 Eylül 2020 Çarşamba 08:31
  • Kamp-DER: Yeniboğaziçi Belediyesi'ni hukuk yoluna ve diyaloğa davet etti!16 Eylül 2020 Çarşamba 08:08
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar16 Eylül 2020 Çarşamba 08:03
  • Girne'de güzellik salonunda Covid-19 pozitif vakası15 Eylül 2020 Salı 22:06
  • Mahkemeden Yeniboğaziçi Belediyesi'ne Salamis Kamp Alanında Yıkım Yapamazssın EMRİ!15 Eylül 2020 Salı 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti