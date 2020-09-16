Zorlu Töre, Adnan Menderes Ve Fatin Rüştü Zorlu'yu Andı

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassı adada kurulan mahkeme tarafından idama mahkûm edilip yaşamlarına son verilen Başbakan Adnan Menderesi, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Adalet Bakanı Hasan Polatkan’ı minnet ve şükranla anıyoruz.

Özellikle Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs Meselesiyle ilgili yaptığı siyasi ve diplomatik çalışmalar sayesinde ENOSİS önlenmiş ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurularak Kıbrıslı Türkler Cumhuriyetinin ortağı olmuştu. Ayrıca Türkiye etkin bir fiili garantörlük elde etmiştir. Bu garantörlük sayesinde Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerine yaptıkları soykırım ve katliamlar başarıya ulaşamamıştır.

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayının adada bulunması ve Türkiye’nin Askeri ve diplomatik müdahaleleri sayesinde Kıbrıs adası Girit olmamıştır, ENOSIS gerçekleşememiştir. Bugün bugünlere gelebilmişsek Başbakan Adnan Menderesin ve Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun sağladığı Garanti ve İttifak anlaşmasının rolünü hatırlatmak istiyoruz. Bu büyük devlet adamlarını idam edilişlerinin 59.yıl dönümünde Kıbrıs Türkleri olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.