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Zorlu Töre, “Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı” seminerinin açılışına katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı” seminerinin açılışına katıldı.
Zorlu Töre, “Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı” seminerinin açılışına katıldı

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Memur Sendikası, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kültür Dairesi iş birliğinde düzenlenen “Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı” semineri Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada özellikle uyuşturucunun toplumun en büyük sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, gösterilen bütün çabaya rağmen bu sıkıntının devam ettiğini görmenin üzüntü verici olduğunu söyledi. 

Bağımlılıktan kurtulmak için gençlerin daha çok sosyal ortamlarda bulunmasını sağlamak gerektiğine değinen Töre, her bir gencin ülkesine ve milletine faydalı bir birey olarak yetişmesi gerektiğini kaydetti. 

Töre, hayatının hiçbir döneminde sigara kullanmadığını ve kullanmayı da kimseye tavsiye etmediğini ifade ederek, sigaranın birçok sağlık sorununun ana kaynağını oluşturduğunu belirtti.

Teknolojinin gelişmesinin hayata birçok kolaylıklar kattığını, ancak özellikle gelişim çağındaki çocukların teknoloji bağımlısı olarak yetişmesinin büyük bir tehlike olarak durduğunu vurgulayan Töre, bu kapsamda gerçekleşen semineri çok önemli bulduklarını söyledi. 

Töre, semineri düzenleyenlere teşekkür ederek başarılı geçmesini temenni etti.

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