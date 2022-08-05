Zorlu Töre: Biz Tanrı dağlarında Kürşat’tık

Töre, burada yaptığı konuşmada, üretmeden var olmanın mümkün olmadığına vurgu yaparak üretimin çoğaltarak bu topraklara daha çok sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin 1974’e kadar Anavatanın hasretini çektiğini ifade eden Başkan Töre, bugün kendi topraklarında milli devlet sınırları içerisinde yaşamanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Türk devletleri arasındaki dayanışmanın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Töre: “Hepimiz biriz ve Türk milletiyiz. Farklı coğrafyalarda yaşasak da Atatürk’ün ifade ettiği ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi hepimize yol göstermektedir” dedi.

Töre konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz Ergenekonda Bilge Kağan’dık. Tanrı dağlarında Kürşat’tık. Kafkas dağlarında Şeyh Şamil’dik. Anadolu’da Halide Edip Adıvar’dık. Kurtuluş savaşında Atatürk’dük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Fazıl Küçük’tük, Denktaş’tık, Ayten Berkalp’tik, Cemaliye Hocaoğlu’yduk…Dolayasıyla ne kadar cevherlerimiz vardır. Milletimize hizmet noktasında kadınlarımızın önemi çok büyüktür.”