Zorlu Töre: Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesiyle ilgili Meclis'i bilgilendirmek istiyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis'in yeniden olağanüstü toplanabileceği sinyalini verdi.
"CUMHURBAŞKANI TATAR, KIBRIS MESELESİYLE İLGİLİ MECLİS'İ BİLGİLENDİRMEK İSTİYOR"
Kıbrıs Postası'na konuşan Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmek istediğini belirterek, “Meclis, 8 Eylül’de olağanüstü toplanabilir.” dedi.
Töre, 8 Eylül tarihlerde nisabın sağlanabilmesi için milletvekilleriyle iletişime geçeceklerini söyledi.
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