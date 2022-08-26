  • BIST 3.136,77
  • Altın 1027.492
  • Dolar 18.1679
  • Euro 18.1216
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Zorlu Töre: Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesiyle ilgili Meclis'i bilgilendirmek istiyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmek istediğini belirterek, “Meclis, 8 Eylül’de olağanüstü toplanabilir.” dedi.
Zorlu Töre: Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesiyle ilgili Meclis'i bilgilendirmek istiyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis'in yeniden olağanüstü toplanabileceği sinyalini verdi.

"CUMHURBAŞKANI TATAR, KIBRIS MESELESİYLE İLGİLİ MECLİS'İ BİLGİLENDİRMEK İSTİYOR"

Kıbrıs Postası'na konuşan Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmek istediğini belirterek, “Meclis, 8 Eylül’de olağanüstü toplanabilir.” dedi. 

Töre,  8 Eylül tarihlerde nisabın sağlanabilmesi için milletvekilleriyle iletişime geçeceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP adaylarını belirliyor25 Ağustos 2022 Perşembe 21:17
  • 8 Yıl önce istifa etmişti.. Çakıcı: TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik25 Ağustos 2022 Perşembe 20:09
  • Rahvancıoğlu: Olan topluma, halka, emekçiye oluyor..25 Ağustos 2022 Perşembe 19:54
  • Erhürman yine anlayamadığını açıkladı! Tepki gösterdi!25 Ağustos 2022 Perşembe 19:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya Büyükelçisi’ni kabul etti25 Ağustos 2022 Perşembe 19:18
  • Başbakan Üstel BRT’de gündemi değerlendirecek25 Ağustos 2022 Perşembe 19:15
  • "AKSA ile sözleşme hafifletilerek devam etmeli"25 Ağustos 2022 Perşembe 19:10
  • İşte 18 Belediye ve bağlı köylerin listesi25 Ağustos 2022 Perşembe 19:06
  • Mesleki Teknik Öğretim Dairesi meslek odalarıyla birlikte Meslek Edindirme Kursları düzenliyor25 Ağustos 2022 Perşembe 19:05
  • Kanlıköy'de korkutan yangın25 Ağustos 2022 Perşembe 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti