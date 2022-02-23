Zorlu Töre: Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için ben adayım

Hükümetin oluşması sonrası, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı da merak konusu oldu. UBP Milletvekili Zorlu Töre, başkanlık için aday olduğunu, farklı adayların da olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için aday olduğunu belirtti.

“FARKLI ADAYLAR DA ORTAYA ÇIKTI”

Kıbrıs Postası’na aday olduğunu kaydeden Töre, partisinden farklı adayların da olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Grup toplantısı yapılacağını ve karar verileceğini dile getiren Töre, adayların arasında grup içi seçim de olabileceğini söyledi.

Töre, diğer adayların çekilmesinin de söz konusu olabileceğini kaydetti.