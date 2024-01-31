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Zorlu Töre: Devletimiz bu zararları karşılar

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, fırtına ve selden dolayı oluşan zararın karşılanması için hükümetin elinden geleni yapacağından emin olduğunu söyledi.
Zorlu Töre: Devletimiz bu zararları karşılar

Zorlu Töre, yayımladığı mesajda ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı maddi zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Meydana gelen maddi zarardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Töre, yaşanan felaket sonrası üreticinin zararının tespit ve tanzim noktasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın başlattığı çalışmaların önemli olduğunu, bu konuda da hükümetin elinden geleni yapacağından emin olduğunu söyledi.

Fırtınada seraların, narenciye ürünlerinin, ağılların, evlerin, iş yerlerinin ve araçlarının zarar gördüğünü anımsatan Başkan Töre, “Devletimiz bu zararları karşılar, mutlaka çözüm yolları vardır yeter ki can kaybı olmasın” dedi.

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