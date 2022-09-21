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Zorlu Töre: Erdoğan’ın KKTC'yi resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyoruz

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Zorlu Töre: Erdoğan’ın KKTC'yi resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyoruz
Zorlu Töre: Erdoğan’ın KKTC'yi resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının tescil edilmesine vurgu yaparak, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyor, Anavatan Türkiye’nin kararlı duruşunu yürekten selamlıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmasını “tarihi” olarak değerlendiren Töre, Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu sayesinde Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri kapsamlı bir biçimde korunduğunu belirtti.

Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde sarsılmaz bağlarını daha da güçlendirerek ilerlemektedir” dedi.

"Bölgemizdeki birtakım siyasi ve askeri gerginliklere rağmen, Anavatan Türkiye’nin öncülüğünde barış ve istikrar ortamı varlığını sürdürmektedir”

Töre, bölgedeki birtakım siyasi ve askeri gerginliklere rağmen, Anavatan Türkiye’nin öncülüğünde barış ve istikrar ortamının varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, Ukrayna’daki savaşın sebep olduğu tahıl sevkiyatı krizinin de, Anavatan Türkiye’nin arabuluculuğunda oluşturulan güvenli gıda koridoru sayesinde çözüldüğünü kaydetti.

Erdoğan’ın daha önce yine BM Genel Kurulu’ndaki bir konuşmasında ifade ettiği gibi ‘dünya beşten büyüktür’ vurgusu yaptığına dikkat çeken Töre, “Bugün Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak küresel anlamda artan saygınlığı bu ifadeyi doğrulamaktadır” şeklinde konuştu.

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