Zorlu Töre, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin Türk milletinin milli davası olduğunu ifade ederek, Barış Harekatı'nı gerçekleştiren Türkiye’nin merhum Başbakanlarından Bülent Ecevit’in “Kıbrıs’ta bir tek Türk kalmasa da biz bu davayı ileri götürürüz” sözünü anımsattı.

Bu sözün Kıbrıs’ın ne ifade ettiğinin anlamı açısından önemli olduğunu vurgulayan Töre, bugün Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerin de bunu gösterdiğini kaydetti.

Kabulde, Cumhuriyet Halk Partisi KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü’nün yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.