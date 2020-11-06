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Zorlu Töre: İkinci tur yapılamadığı için biz de üzgünüz…

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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 11’nci olağanüstü kurultayı için oluşturulan divan, ikinci tura kalan adayların yarıştan çekilmesi nedeniyle kurultayın kapandığını duyurdu.
Zorlu Töre: İkinci tur yapılamadığı için biz de üzgünüz…

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 11’nci olağanüstü kurultayı için oluşturulan divan, ikinci tura kalan adayların yarıştan çekilmesi nedeniyle kurultayın kapandığını duyurdu.

Divan Başkanı Zorlu Töre, Divan Başkan Yardımcısı Yasemi Öztürk ve divan üyeleri bugün UBP Genel Merkezi’nde basına açıklama yaptı.

Zorlu Töre, 31 Ekimde, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda, tek maddeyle, başkanlık seçimi gündemiyle kurultay gerçekleştiğini, hiçbir adayın oyların salt çoğunluğunu alamadığını anımsattı.

Seçimin en çok oy alan iki aday arasında yarın tekrarlanacağını ancak ikinci tura kalan Dr. Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un eş zamanlı olarak dün adaylıktan çekildiğini anımsatan Töre, divanın durumu değerlendirdiğini söyledi.

Yarınki seçimin yapılamayacağını belirten Töre, “Divan görevini yaptı. Görevimiz sona erdi. Genel Başkanlık için düzenlenen bu kurultaydan sonuç elde edilemedi.  Biz de ikinci tur yapılamadığı için üzgünüz. Parti genel merkezi, genel yönetim kurulu, parti meclisi bununla ilgili değerlendirme yapacak, tüzükte yer alan maddeler de yorumlanacak. Tüzüğü yorumlayacak olan divan değil” dedi.

“45 gün içinden yeniden bir kurultay mı organize edilecek?” sorusu üzerine Töre, “Tüzük onu emrediyor.  Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Ersin Tatar’ın 22 Ekim’de yemin etmesiyle 45 günlük süre başladı. Biz hızlı şekilde kurula gittik ama başkanlık seçimi neticelenmedi. Parti tüzüğüne göre yeniden kurultay düzenlenmesi gerek, bu kanaatini taşıyoruz ama bu divanın değil parti meclisinin vereceği bir karardır” şeklinde konuştu. 

Kurultayın kapatılmasına dair divan kararını da Divan Başkan Yardımcısı Yasemi Öztürk okudu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle, boşalan UBP Genel Başkanlığı için 31 Ekim’de olağanüstü kurultay gerçekleşti. Faiz Sucuoğlu, Ünal Üstel, Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu ve Hasan Taçoy’un başkanlık için yarıştığı kurultayda 6 bin 801 üye oy kullandı. Adaylardan hiçbiri oy kullanan üye sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 3 bin 401 oya ulaşamadı.

İkinci tur, 2 bin 706 oy alan Dr. Faiz Sucuoğlu ile 2 bin 102 oy alan Hasan Taçoy arasında yarın gerçekleşecekti. Sucuoğlu ve Taçoy, dün divana seçimden çekildiklerine dair yazılı beyan sundu.

Divan, bugünkü açıklamasında, UBP’nin 11’nci olağanüstü kurultayının gerçekleşmesine olanak kalmadığından, oy birliğiyle kurultayın kapanmasına karar verdiğini duyurdu.

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