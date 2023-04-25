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Zorlu Töre, İskele Suat Günsel İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele Suat Günsel İlkokulu Okul Aile Birliği ile görüştü.
Zorlu Töre, İskele Suat Günsel İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele Suat Günsel İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul ederek görüştü.

Töre öğrencilerin vatan, millet sevgisi ve en önemlisi bilimin ışığında kendilerini yetiştirmesi gerektiğini belirterek, yeteneklerin de her zaman öne çıkabilmesi için fırsatlar olması gerektiğini ifade etti.

Töre, Suat Günsel’e ülkenin birçok köşesine yaptırdığı okullar nedeniyle de teşekkür ederken bunun ülke eğitimine büyük bir katkı olduğunu kaydetti.

Depremde hayatını kaybeden öğrenciler başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlara bir kez daha rahmet dileyen Töre, deprem sonrasında okulların fiziki altyapı eksikliklerinin gündeme geldiğini vurguladı.

Töre, eskiyen okullar bulunduğunu, bu nedenle hayırsever iş insanlarının daha çok okul yaptırmasını arzuladıklarını söyledi.

Okulların ihtiyaçlarının okul ile birlikleri tarafından da giderilmesi çalışılmasını çok anlamlı bulduklarını söyleyen Töre, üzerlerine düşen katkıları da her zaman yapmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Okul Aile Birliği Başkanı Ümit Dolu, okulun yeni açılmasına rağmen bir takım teknik eksiklikleri olduğunu, kurum, kuruluş ve iş insanlarının desteği ile bu eksiklikleri giderme noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Kabulde Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz  ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

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