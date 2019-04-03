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Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!

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Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!
Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!

Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre bu sabah saat 9.00’da göğüs ağrısı teşhisiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne başvurdu.

Töre kalp krizi teşhisiyle anjiyoya alındı, anjiyoda Töre’nin 3 damarının tıkalı olduğu tespit edilerek 1 damarı açılıp stent takıldı.

Bypass olmasına karar verilen Töre şu anda Koroner yoğun bakımda müşahade altına alındı. Sağlık kurulu yapacağı toplantı sonrasında bypass zamanına karar verecek.

Zorlu Töre Kimdir?

Zorlu Töre, (d. 1956, Larnaka) Kıbrıslı Türk iş adamı, yüksek mühendis ve siyasetçi.

Adı 1957-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı görevini yapan Fatin Rüştü Zorlu'dan gelmektedir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Ticaretle uğraştı.

2009 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili seçildi. 2010-2011 yılları arasında Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Hükümetin ve parti yöneticilerinin demokratik olmaması nedeni başlayan Sekizler hareketi olarak bilinen UBP'li sekiz milletvekilinden biriydi. Gensoru oylamasında hükümetin düşürülmesi lehine oy kullandı ve UBP'den istifa ederek Mayıs 2013'te Demokrat Parti'ye katıldı. Bir süre sonra Hüseyin Özgürgün'ün UBP Genel Başkanı seçilmesi üzerine UBP'ye geri döndü.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde UBP'den milletvekili seçildi. 9 Şubat 2018 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Birçok kurum, kuruluş ve dernekte yöneticilik ve başkanlık yaptı. Emel Töre ile evli olup, 5 çocuk babasıdır. Türkçe, Rumca ve İngilizce bilmektedir. 

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