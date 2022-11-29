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Zorlu Töre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi heyetini kabul ederek görüştü. Töre görüşmede, Cumhuriyet Meclisi’nin Mücahitlerin verdiği direnişin bir eseri olduğunu söyledi.
Zorlu Töre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ali Abdurrahmanoğlu başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi heyetini kabul etti. 

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Ali Abdurrahmanoğlu, tamamen gönüllü olarak uğraş verdiklerini, amaçlarının zor günleri görmüş ve yaşamış insanlar olarak Mücahitlik ruhunu devam ettirmek olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, Türk askerinin varlığının korunması ve iki eşit egemen devlet olarak bir anlaşmaya hazır olduklarını ifade eden Abdurrahmanoğlu, bu mücadeleyi gençlerin sürdürmesi gerektiğini kaydetti. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Mücahit ve Mücahidelerin milli mücadelede çok önemli rolleri olduğunu vurgularken, zor yıllardan geçerek bugünlere gelindiğini ve bugünlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. 

Bugünleri Rumların, Yunanların ya da İngilizlerin Kıbrıs Türkü'ne bahşetmediğini şehitler vererek, acılar çekerek ve göçmenlik yaşayarak özgürlüğe kavuştuklarını belirten Töre, “KKTC bizlere şehitlerin emanetidir. KKTC’ye sahip çıkmak hepimizin görevidir.” dedi. 

Töre, iki bayrağın yerinin Anayasa'da da yer aldığını anımsatarak, bu değerlere karşı çıkmanın anlamanın ‘demokrasi’ olamayacağını ifade etti. 

Töre, Mücahidin gönlündeki ateşin KKTC ve Türk milleti olduğunu söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üye olarak alınmasının gurur verici bir gelişme olduğunu ifade eden Başkan Töre, bu adımın ileriki dönemde tanınmayı da getireceğini söyledi. 

Başkan Töre, Cumhuriyet Meclisi var ise Mücahitlerin sayesinde var olduğunu, yapılan direniş sayesinde bugün Cumhuriyetin Meclisi’nin olduğunu vurguladı.

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