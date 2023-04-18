Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk - İngiliz Derneği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği heyetini Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda kabul ederek görüştü.

Gerçekleşen kabulde dernek üyelerine hitap eden Başkan Töre, KKTC’de hayatlarının güzel geçmesini dilediğini kaydetti.

Meclisten verilen bilgiye göre, ülkede yaşanan bir takım sorunlar olabileceğini ifade eden Töre, ancak bu sorunların hükümetin, meclisin ve devletin çözmesinin mükellefiyetleri olduğunu belirtti.

Vatandaş olsalar da olmasalar da İngiliz kökenli yurttaşların ikamet yeri olarak KKTC’ni seçmesinin kendilerine mutluluk verdiğine değinen Töre, Kıbrıslı Türklerin İngiltere ile her zaman güçlü bir bağı olduğunu, hemen her aileden bir tanıdığın mutlaka İngiltere’de ikamet ettiğini vurguladı.

Kendi ailesinin de bir göçmen olduğunu ve adanın güneyinden kuzeyine göç ettiğini anımsatan Töre, 1974 yılına kadar EOKA baskısı ve tehdidi nedeniyle 4 kez göçmenlik yaşadıklarını söyledi.

Şu an da KKTC’de özgür ve güvenli bir şekilde yaşadıklarını belirten Töre, Rumlarla iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, barış ortamında yaşamak istediklerini kaydetti.

Töre, Güney ile karşılıklı dayanışma ve işbirlikleri olabileceğini ancak bu saatten sonra birleşmenin mümkün olmadığını, çünkü Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu belirtti.