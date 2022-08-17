Zorlu Töre: Meclis’in itibarıyla oynayan CTP’li milletvekilleri var

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Sayın Tufan Erhürman, Sayın Devrim Barçın’a çekidüzen versin” dedi. Töre, Meclis’in itibarıyla oynayan CTP’li milletvekilleri olduğunu da kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

“BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ, AĞUSTOS AYINDA MECLİS’TEN GEÇMELİ”

51/95 Belediyeler Yasası’nın çok önemli olduğunu ve yapılacak değişiklikle reform olacağını kaydeden Töre, “Belediyelerin birleştirilmesi Ağustos ayında Meclis Genel Kurulu’nda geçmesi gerekir” dedi.

“BARÇIN’I ANLAMAKTA ZORLANIYORUM”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Meclis Divan Üyesi Hasan Küçük’ün sporculara madalya verilmesi yönünde öneri sunduğunu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun da katkı koyarak bunun yaygınlaştırılmasını söylediğini ifade etti. Töre, ‘Madalya’ verilmesine karşı çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın’ı ise anlamakta zorlandığını söyledi.

Töre, ödül olarak verilecek madalyaların önceki Meclis başkanları Teberrüken Uluçay ve Önder Sennaroğlu dönemine ait olduğunu da söyledi.

“SAYIN ERHÜRMAN, SAYIN BARÇIN’A ÇEKİDÜZEN VERSİN”

Töre, “Devrim Barçın neyi devirmeye çalışıyor? Meclisi itibarsızlaştırmaya çalışıyor ama kendisi ve kendisine çekidüzen vermeye partisidir. Sayın Tufan Erhürman, Sayın Devrim Barçın’a çekidüzen versin” dedi.

Meclis’in itibarıyla oynayan CTP’li milletvekilleri olduğunu kaydeden Töre, “Bu tür davranışlar, Meclis’in içerisinde sırıtıyor” dedi.

“ŞENTOP’UN OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KENDİ CEBİMDEN GİDECEĞİM”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun düğününe Meclis Başkanı olarak davet edildiğini, Cumhuriyet Meclisi Divan Üyesi Barçın’ın kendisine “kendi cebinden git” dediğini anlatan Töre, Meclis’in şerefi olduğunu ve kendi cebinden gideceğini kaydetti.

Töre, “CTP’nin Meclis başkanları daha önce eşleriyle birlikte yurt dışına seyahat ettiler ve bunlar Meclis tarafından da karşılandı...” dedi. İktidar ve muhalefetin nezakete uygun şekilde siyaset yapması gerektiğini belirten Töre, “Siyaset; ciddiyet, doğruluk ve dürüstlük üzerine yapılmalı” ifadelerini kullandı.

kaynak : kıbrıs postası