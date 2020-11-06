Zorlu Töre: “Müdahale değil, tavsiye”

“Müdahale değil, tavsiye niteliğinde görüşmeler olabilir, yapılabilir. Bunlara yanıt verecek olan Sucuoğlu ve Taçoy’dur” şeklinde yanıt verdi…

Meclis Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Kurultay Divan Başkanı Zorlu Töre, Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa konuk olarak, UBP’de dün yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı…

“Bu kurultayın sonuçlanması gerekirdi ya da birinci turun hiç olmaması gerekirdi. Ben de üzüldüm” diyen Zorlu Töre, “Birinci turdan önce Sayın Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Sayın Ersan Saner’i çağırıp, kendisine hükümet kurma görevini verebilirdi” ifadelerini kullandı.

Töre, bu süreçte UBP içinde, Genel Başkanlık görevi için yoğun bir seçim isteği olduğunu, bu nedenle kurultaya gidildiğini belirtti.