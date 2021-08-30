Zorlu Töre : "Oylama geçersizdir, şike yapıldı"

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı.

Hasan Taçoy kısa bir açıklama yaparak 97 kişinin oy kullandığını 23 kişinin kullanmadığını ifade etti. 45'e 43 gibi bir sonuçla 2 ilçede oy kullanılmasının tüzük kurultayına götürülmesi kararlaştırıldı.

Zorlu Töre ise içeride çok büyük bir şike oynandığını ifade ederek bu işin daha çok tartışılacağını söyledi. Töre, ilk önce oylamada hayır oyu çıktığını daha sonra ise tek tek el kaldırarak oylandığında kararın evete döndüğünü söyledi.

Töre, "oylama geçersizdir" dedi.