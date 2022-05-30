  • BIST 2.507,86
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3741
  • Euro 17.6232
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

Zorlu Töre PGM'den 3 yakın koruma talep etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, PGM'den 3 yakın koruma talep etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmada, "Meclis Başkanı kendini tehdit altında mı hissediyor ki özel koruma ihtiyacı hissetti?” sorusunu sordu.
Zorlu Töre PGM'den 3 yakın koruma talep etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin koruma talebiyle konuştu.

“MECLİS BAŞKANI KENDİNİ TEHDİT ALTINDA MI HİSSEDİYOR?”

 “Sayın Meclis Başkanı, nereden ihtiyaç duydu da koruma talep etti? Bu Meclis’in başkanlarının koruma talep etmek gibi teamülü var? Meclis Başkanı kendini tehdit altında mı hissediyor ki özel koruma ihtiyacı hissetti?” sorularını yönelten Erhürman, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın koruması olduğunu hatırlattı.

Erhürman, polis eksikliğinden bahsedilirken, ekonomik ciddi sıkıntıların söz konusu olduğu dönemde buna nereden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması gerektiğini belirtti. Dönemin meclis başkanlarından Hasan Bozer’e tek koruma verilmediğini, Töre’ye ise 3 koruma verilecek olmasının açıklanması gerektiğini yineledi.

"FAŞİST VE MEZARCI GİBİ AĞIR HAKARETLER YAPILDI"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kendisine yönelik ‘Faşist’ ve ‘mezarcı’ gibi ağır hakaretler yapıldığını söyleyerek, “Korktuğumdan ya da bana bir şeyler yapacaklarından değil... Meclis Başkanlığı’nın da bir itibarı vardır.” dedi.

Erhürman’ın başbakanlık döneminde de yakın koruması olduğunu belirten Töre, “Siz korkuyor muydunuz?” sorusunu sordu. “Soyer, görevden ayrıldıktan sonra da korumayla devam ediyor. Şoförlüğünü yapıyor, kendine yardımcı oluyor. Soyer’in can tehlikesi mi vardır?” sorusunu sordu.

Önce başbakanlık sonra da Meclis Başkanlığı görevini yapan Sibel Siber’in de başbakan döneminde yanında polisi olduğunu şu anda da yakından koruması olduğunu ifade eden Töre, “Bunlar bir nevi ‘yakın koruma’ adı altında veriliyor” dedi.

"ŞEREFSİZ VE ALÇAK DEDİLER"

Töre, CTP’li bazı milletvekillerinin kendine “adi” “şerefsiz” ve “alçak” dediğini de söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜRSAB ve KITSAB Birlikte Çalışmaya Devam Edecek30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:04
  • 2. denemede Nisap sağlandı, Meclis açıldı30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:58
  • Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu “Kıbrıs sorununu” irdeledi30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:45
  • Meclis'te nisap krizi... Toplanamadı...30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:37
  • UBP açıklama yaptı.. O açıklamayı biz yaptık...30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:20
  • EL-SEN: 'İlhaka, İmhaya ve Diktatöre karşı direnişimiz bedeli ne olursa olsun direneceğiz.'30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:52
  • Külliye, makam arabaları, koruma ordusu ve yangın !..30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:01
  • Meclis toplanacak...30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:59
  • Detay bugün ne manşet attı? 30 Mayıs 2022 Pazartesi30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:58
  • Döviz güne nasıl başladı?30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti