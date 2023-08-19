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Zorlu Töre: Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ne yönelik dile getirilen itiraz haksız ve temelsizdir

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ne yönelik dile getirilen itiraz ve ortaya konan tepkilerin haksız ve temelsiz olduğunu söyledi.
Zorlu Töre: Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ne yönelik dile getirilen itiraz haksız ve temelsizdir

Meclis Başkanı Töre, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, “Bu köylerde yaşamakta olan vatandaşlarımızın arazilerine erişimini kolaylaştırmak yanında, bölgede seyahat eden Rumlar dahil herkesin istifade edeceği yol projesine yönelik Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan fiziki ve diplomatik itirazı kınıyorum” ifadelerinde bulundu.  

Töre, Ada’da iki taraf arasında tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesi gereken BM Misyonunun Rum propagandasının aracına dönüştüğünü, insani amaç güden bir projeye yönelik hasmane bir tavra sürüklendiğini söyledi.  

“1963-1974 arasında BM’nin gözü önünde Kıbrıs Türk halkına yapılan katliamlar unutulmamıştır” diyen Töre, “Bazı ülkelerin de benzer bir yaklaşım sergilemesi ise Kıbrıs Türk halkının ana vatanından başka güvenecek kimsesi olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.  

“DEVLETİMİZİN KARARLI DURUŞU VE DİRAYETİ SAYESİNDE, YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK MÜDAHALELER PÜSKÜRTÜLMÜŞTÜR”

Töre açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Tüm itirazlara rağmen, Devletimizin kararlı duruşu ve dirayeti sayesinde, yol yapım çalışmalarına yönelik müdahaleler püskürtülmüştür. Vatandaşlarımızı temin etmek isterim ki, Pile ve bölge halkının talepleri doğrultusunda hayata geçirilmekte olan bu proje tamamlanacaktır.  

Benzer Rum uygulamaları karşında sessiz kalan, Kıbrıs Türk halkının hakları çiğnendiğinde dişe dokunur en küçük bir tepki ortaya koyamayan BM ve yabancı ülkelerin itiraz ve protestolarının, bizim nazarımızda kıymeti harbiyesi yoktur.”  

Töre açıklamasında ayrıca, dün sahada görev yapan güvenlik birimlerine ve personele teşekkür etti.

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