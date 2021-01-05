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Zorlu Töre: "Resmiye Canaltay'ın yerinde olsam devam etmem"

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.
Zorlu Töre: "Resmiye Canaltay'ın yerinde olsam devam etmem"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkan adaylığı için mecliste yapılan oylamada salt çoğunluğu elde edememesine ilişkin Töre, kimsenin bu sonucu beklemediğini, 20’nin üzerinde ‘evet’ oyu beklendiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in konuyla ilgili vekillerden tek tek görüş aldığını ifade eden Töre, “Yarın grup toplantısında bu konuyu görüşeceğiz. Resmiye Canaltay adaylığa devam edecek mi karara varılması gerekir” dedi.

“Resmiye Canaltay’ın yerinde olsam, kesinlikle adaylığa devam etmem, orada bırakırım” diyen Töre, siyasi nezaketin bunu gerektirdiğini kaydetti.

Perşembe günü yapılacak olan oylamaya ilişkin düşüncelerini aktaran Töre, “Canaltay için Perşembe günü daha fazla kabul çıkacaktır ama seçilmeye yeterli olacak mıdır bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Resmiye Canaltay adaylıktan çekilirse, Meclis Başkanlığı için aday olabileceğini dile getiren Töre, “Meclis Başkanlığı en doğal hakkımdır diye düşünüyorum. Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyim Meclis Başkanlığı için fevkalede önemlidir. Göreve tekrar talip olurum” ifadelerini kullandı.

Töre, Resmiye Canaltay’ın adaylığa devam etmesi halinde de kararına saygı duyacağını bildirdi.

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