  • BIST 4.597,30
  • Altın 1251.288
  • Dolar 19.9666
  • Euro 21.4382
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Zorlu Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Terhis Belgesi törenine katıldı

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Lefkoşa Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü Mükellefleri terhis törenine katıldı.
Zorlu Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Terhis Belgesi törenine katıldı

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Terhis Belgesi tören etkinliğine katıldı. Töre etkinlikte yaptığı konuşmada, Sivil Savunmanın disiplinli ve sürekli başarı gösteren bir teşkilat olduğuna dikkat çekerek, yaptığı birçok faaliyetle kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Halk Örgütü Mükelleflerinin terhis olmasına rağmen onların görevlerinin bitmediğini dile getiren Töre, bu vatandaşların vatan için millet için her zaman çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü'nün bugünlere kolay gelmediğine işaret eden Töre, 1963’den bugünlere birçok şehit verildiğini, direne direne bir Cumhuriyet kurma aşamasına gelindiğini kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavileri halen devam edenlere de şifalar dileyen Töre, yakınlarını kaybedenlere sabırlar diledi.

Göndere çekilen bayrakların asla yere indirilmeyeceğini söyleyen Töre, mücahitlerin, mukavemetçilerin, şehitlerin ve gazilerin bizlere bıraktığı en büyük eserin cumhuriyet olduğunu kaydetti.

Töre, konuşmasının ardından terhis belgelerini verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Öğretmeni itibarsızlaştırmak yerine, eğitimin sorunlarıyla ilgilenin!26 Mayıs 2023 Cuma 15:06
  • Öz yeğene cinsel istismarda bulundu!26 Mayıs 2023 Cuma 14:32
  • Başkasının kimliğine bürünen şahıs yakalandı26 Mayıs 2023 Cuma 14:31
  • KTAMS, İçişleri Bakanlığına madalya verdi26 Mayıs 2023 Cuma 14:24
  • Tatar: Doğal afetlerde müdahale için her zaman hazır olunmalı26 Mayıs 2023 Cuma 14:18
  • Freezone 9. liselerarası müzik yarışması finali 8 Haziran’da yapılıyor26 Mayıs 2023 Cuma 13:25
  • Ersoy: Güne Ultra Zenginler Dünden Daha Zengin, Halk İse Daha Yoksul Uyandı!26 Mayıs 2023 Cuma 13:13
  • Şampiyon Melekler şarkılarla anıldı26 Mayıs 2023 Cuma 12:48
  • Öztürkler: e-Vize Uygulamasına Geçilecek ve Kazanan Ülkemiz Olacaktır26 Mayıs 2023 Cuma 12:36
  • Selma Eylem: Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmemesi halinde grevler devam edecek26 Mayıs 2023 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti