Zorlu Töre, Teşkilat filmi galasına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından çekimleri yapılan Erşen Ummanel’in senaryosunu yazdığı, Eray Gündoğmuş’un yönettiği “Teşgilat… Minalayalar Zamanı” isimli filmin gala gecesi etkinliğine katıldı.

Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının çok acılı ve çaresiz günler gördüğünü ancak ulusal varlığından asla taviz vermediğini söyledi.

Çok kayıplar verildiğini, halkın mücahit ve mücahide olduğunu anımsatan Töre, direnmenin sonunda özgürlüğe kavuşulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının 1974’te adeta yeniden doğduğunu kaydeden Töre, “Allah bizi bir kez daha Ana vatanımız ile birlikte olmaktan ayırmasın, devletsiz bırakmasın” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelene kadar birçok şehit verildiğini ve göçler yaşandığını vurgulayan Töre, bugün gelinen noktada garanti ve ittifak anlaşmalarının asla ortadan kaldırılmaması gerektiğini ifade etti.

Bu topraklar üzerinde milli devletin kurulduğuna değinen Töre, aziz şehitlerin önünde daima saygıyla eğildiklerini söyledi.

KKTC’ye herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Töre, bugünlere kolay gelinmediğini, kimsenin Kıbrıs Türk halkına KKTC’yi hediye etmediğini, KKTC’nin Taşkent’te, Atlılar’da, Muratağa’da ve birçok yerde katledilen şehitlerin emaneti olduğunu kaydetti.

Töre, Mormenekşe Kadınlar Birliği’ni ve filme katkı koyan herkesi kutladı ve teşekkür etti.