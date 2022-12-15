Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni Meclisi Şeref Salonu’nda kabul ederek görüştü.

Kabulde konuşan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nafi Ölmez, iki bayrak tek millet düşüncesi ile hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, toplumsal dayanışmanın son derece önemli olduğunu ifade ederek derneğin bu amaçla yürüttüğü faaliyetlerden memnun olduklarını kaydetti.

Töre, toplumda sosyal ve ekonomik yönden yardıma gereksinim duyan kesimler olduğuna dikkati çekerek bu insanlara yardım elinin uzatılmasının önemli bir insanlık değeri olduğunu belirtti.

“İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın” sözünün bu anlamda çok kıymetli olduğunu dile getiren Töre, gayretlerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.