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Zorlu Töre: Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında dimdik duruyoruz

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Töre, hiçbir millete düşmanlık yapmadıklarını dile getirerek, buna karşın Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında dimdi
Zorlu Töre: Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında dimdik duruyoruz

Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Töre, hiçbir millete düşmanlık yapmadıklarını dile getirerek, buna karşın Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında dimdik durduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Lefkoşa Elysium Park’ta düzenlenen gecede Başkan Töre, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Türk milletine mensup olmanın büyük bir şeref olduğunu ifade eden Töre, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın “Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle birleştiklerini söyledi.

Milli davada duruşlarının net olduğunu ifade eden adaya geliş tarihi ne olursa olsun herkesin kökünün Anavatan olduğunu belirten Töre, devletlerin adı farklı olsa da tek milletin insanları olduklarını kaydetti.

Hiçbir millete düşmanlık yapmadıklarını dile getiren Töre, buna karşın Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında dimdik durduklarını belirtti.

Töre, konuşmasının sonunda  Türk Milletine büyük hizmetleri olan ve hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşhayeva’yı ve tüm şehitleri rahmetle andı.

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