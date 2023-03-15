Zorlu Töre, Türkiye’deki sel felaketi nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi ve yaşanan can kayıpları nedeniyle mesaj yayımladı.

Zorlu Töre mesajında şunları kaydetti:

“Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yanı sıra, kayıp olduğu bildirilen ve halen aranmakta olan kardeşlerimizin var olduğu haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Deprem felaketinin travmasının ardından bu kez de sel baskını ile mücadele vermek durumunda kalan tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

Sel felaketinden ötürü hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Kayıp oldukları bildirilen kardeşlerimize bir an evvel sağ salim kavuşulması ve felaketin daha büyük bir zarar ziyana sebebiyet vermeden sona ermesi en büyük dileğimiz. Anavatanımız Türkiye her zaman olduğu gibi bu zorlu sürecin de üstesinden gelerek yaraları saracaktır” dedi.