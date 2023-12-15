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Zorlu Töre: Üretmeyen toplumlar yok olur

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre üretmeyen toplumların yok olacağını ve her fabrikanın bir kale olduğunu söyledi.
Zorlu Töre: Üretmeyen toplumlar yok olur

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, 12 – 18 Aralık Yerli Ürünler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sanayi Odası heyetini kabul etti. 

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. 

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi,  ‘bağımsızlığın yolunun üretimden geçtiğini’ kendilerinin de bu doğrultuda ülkeye kök salmak için savaş içerisinde olan bir kurum olduklarını söyledi. 

Kamacıoğlu, yerli üretimin halk nezdinde bilinçlendirilerek tüketilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini, bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunulacağını kaydetti. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, emek gücünün değerlendirilmesi ve sermayenin içeride kalmasına önem verdiğini, yerli üretimin de öncelikle yerelde tüketilmesi gerektiğini ifade etti. 

Bu toprakları kanla, canla vatan yapmanın yeterli olmadığını belirten Başkan Töre, üretim olmadan devletin egemenliğini sağlamanın tam olmayacağını kaydetti. 

Töre, 1974 öncesi ülkede 8 sanayici bulunduğunu bugün ise binlere yaklaşan sayılara ulaştığını belirtti.  

İthal ürünlere karşı rekabet edilirken yerli ve kaliteli ürünlerin de üretilmesi gerektiğinin altını çizen Töre, ülkede maliyetlerin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek; “Yerli sanayicileri daha rekabet edebilir hale getirmemiz gerekir” dedi. 

Töre, ithal ürünlere karşı yerli ürünlerin korunması gerektiğini söyleyerek, Sanayi Odası’na desteğinin tam olduğunu söyledi. 

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