Zorlu Töre:Bunlar bizden değillerdir

Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Zorlu Töre Katıldığı TV programında, Pazar günü yapılacak ziyaretlere ve tepkilere ilişkin şöyle dedi;

“KKTC’de Cumhuriyeti benimsemeyen tipler elbette var.. Sosyal medyada da bunları görüyoruz. Anavatandan gelecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto amaçlı konuşmaları da görüyoruz. Bunlar bizden değillerdir diye düşünüyorum. Üzücü bir durum ama Atatürk’ün hitabetinde de vardır. Dahili ve harici bedhahlar… Bunlar onlar”.

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