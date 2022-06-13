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Zorlu Töre’den gazetecilere müdahale!

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İfade özgürlüğünü ksıtılayan değişiklikler yapmak isteyen UBP-DP-YDP hükümetini protesto eden gazetecilere, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, müdahale etti.
Zorlu Töre’den gazetecilere müdahale!

Ağızlarına siyah bant yapıştıran gazetecilerin dışarıya çıkmasını belirten Töre’ye muhalefetten büyük tepki geldi.

Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında yapılmak istenen değişiklikleri protesto eden gazeteciler, Cumhuriyet Meclisi oturumunu ağızlarına siyah bant takarak takip ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gazetecilerin protestosunun iç tüzüğe aykırı olduğunu iddia ederek, gazetecilerin dışarıya çıkmasını söyledi. Yaşanan olay sonrası ise muhalefetten Töre’ye tepki geldi. İç tüzükte böyle bir madde olmadığının altını çizen muhalefet milletvekilleri, Töre’ye karşı çıktı. Gazeteciler, şu sıralarda eylemlerine devam ediyor.

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