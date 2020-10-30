Zorlu Töre'den Mesut Yılmaza taziye mesajı

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve Türk milletine baş sağlığı dilerim.
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve Türk milletine baş sağlığı dilerim.
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